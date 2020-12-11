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Неизвестный поджег микроавтобус с пассажиркой в Крыму

11.12.2020 16:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный поджег микроавтобус с пассажиркой в Крыму

Возле поселка Ай-Даниль в Крыму неизвестный мужчина поджег автомобиль Mercedes Sprinter с находящейся внутри пассажиркой. Об этом 11 декабря информируют «Известия» со ссылкой на издание «Вести Крым».

По предварительным сведениям, мужчина был в микроавтобусе и заблокировал изнутри двери. После он поджег горючую жидкость. Находившаяся с ним женщина сумела выбраться из автомобиля, ее госпитализировали с сильными ожогами. Поджигателя спасти не удалось.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и правоохранители. Выясняются точные причины и обстоятельства инцидента.

Фото: «Известия» / соцсети

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Возле поселка Ай-Даниль в Крыму неизвестный мужчина поджег автомобиль Mercedes Sprinter с находящейся внутри пассажиркой. Об этом 11 декабря информируют «Известия» со...
 
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