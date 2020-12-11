Реакция собаки на танцы хозяйки взорвала Сеть. Посмотрите!

Источник материала: ОНТ

В интернет попало видео, на котором пес смешно реагирует на танцы своей хозяйки, пишет портал «Ридус».

На кадрах видно, как собака внимательно следит за движениями девушки под музыку. Одного его взгляда достаточно, чтобы понять реакцию на танец.

Пользователей Сети питомец рассмешил: «Он ее мысленно простит прекратить», «Мне бы сейчас косточку погрызть, а не вот это вот все», «Именно так я смотрю на тиктокеров», – написали в комментариях.

ФОТО: vitebsk.cc

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