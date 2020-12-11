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Правительство Грузии ушло в отставку

11.12.2020 16:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство Грузии ушло в отставку

Из-за начала работы нового парламента в Грузии правительство ушло в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. 

Парламент Грузии, согласно конституции, имеет две недели, чтобы утвердить новое правительство. Если сделать это не удастся, президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы. Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», по предварительным данным, планирует снова выдвинуть Георгия Гахарию на должность премьер-министра, который возглавляет кабмин с сентября 2019 года.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября и 21 ноября – в два тура. Согласно итогам выборов, победила правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», она набрала 48,22% голосов избирателей и получила 90 мандатов из 150. Также в парламент прошел оппозиционный блок «Объединенная оппозиция "Сила в единстве"». Его частью является партия «Единое национальное движение», которую создал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.

ФОТО: © EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE


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Из-за начала работы нового парламента в Грузии правительство ушло в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.  Парламент Грузии, согласно...
 
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