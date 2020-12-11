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Алимбекова впервые в карьере выиграла гонку на этапе Кубка мира

11.12.2020 16:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Алимбекова впервые в карьере выиграла гонку на этапе Кубка мира
Фото: НОК

Алимбекова без промахов прошла оба огневых рубежа и была быстра на лыжне. Ставшая второй норвежка Тириль Экхофф (1-0) отстала от нашей спортсменки на 8,5 сек, а немка Франциска Пройсс (0-1) — на 9,9 сек.

Это первая личная победа Динары в карьере. В этом сезоне во всех личных гонках она финишировала в топ-8.

 
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В спринтерской гонке стартовали 109 биатлонисток.
 
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