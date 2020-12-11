Алимбекова впервые в карьере выиграла гонку на этапе Кубка мира

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.



Фото: НОК

Алимбекова без промахов прошла оба огневых рубежа и была быстра на лыжне. Ставшая второй норвежка Тириль Экхофф (1-0) отстала от нашей спортсменки на 8,5 сек, а немка Франциска Пройсс (0-1) — на 9,9 сек.

Это первая личная победа Динары в карьере. В этом сезоне во всех личных гонках она финишировала в топ-8.