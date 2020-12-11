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Белорусские летчики на Су-30СМ впервые применили ракеты "воздух-воздух"
11.12.2020 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Видео снято с экшн-камер пилотов. В нем видно, как авиаторы выполнили перехват условного воздушного неприятеля над Полесьем. По "противнику" применили ракеты "воздух-воздух".
"В качестве мишеней в небе выступали специальные бомбы", - говорится в подписи к видеоролику.
Четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ Беларусь получила в июле этого года. Самолеты начали нести боевое дежурство на базе в Барановичах. Белорусские пилоты же начали осваивать новые "сушки" в феврале этого года.
Су-30СМ – тяжелый многоцелевой истребитель, предназначенный для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также на фоне земли.
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Многоцелевые истребители Су-30СМ Беларусь получила летом, но использовали ракеты такого класса только сейчас. Перехват условного противника смотрите на видео.
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