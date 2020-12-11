Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Санкции против "Беларуськалия" ударят по карману западных партнеров ― эксперт

На Западе тоже умеют считать деньги, одно дело ― дискуссии и выражение негодования, и совсем другое ― бизнес, отметил собеседник Sputnik.

"Беларуськалий" ― одно из тех предприятий, которое напрямую бьет по карману западным партнерам. Литва не торопится поддержать эти персональные санкции, скорее всего, потому, что есть прямая зависимость бизнеса Литвы", ― отмечает Панкратов.

По словам политика, в дальнейших действиях белорусской оппозиции за рубежом "сейчас будет некая временная пауза, поскольку организаторы госпереворота пересматривают подходы, сейчас это больше похоже на диверсионную войну".

"Логично, что и сама госпожа Тихановская начинает "сдуваться", это было интересно несколько месяцев назад, ее возносили на трон и делали из нее некий символ. Сейчас в этом политического веса нет… Возможно, это отрезвит и организаторов "цветной революции", и западное сообщество, но предательство Литвы белорусский народ никогда не забудет, скорее всего, отношения будут выстраиваться на прагматичном базисе", ― рассуждает Панкратов.

Напомним, ранее стало известно об адресованном литовским властям предложении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ввести санкции в отношении белорусского гиганта "Беларуськалий" в ответ на "репрессии против работников госпредприятия по политическим причинам", такое заявление Тихановской прозвучало в интервью агентству BNS.

Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите отметила, что мнения литовских властей по этому вопросу разделились, поэтому потребуются дополнительные обсуждения. "Важно не перегнуть палку санкциями, когда они затрагивают гражданское общество, с которым мы хотели бы иметь самые лучшие отношения и которое мы поддерживаем", сказала советник.

*Мнение собеседника может не совпадать с мнением редакции

Читайте также: