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Стали известны пары четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
11 декабря в Доме футбола состоялась жеребьевка ¼ финала 30-го розыгрыша Кубка Беларуси.
Получились следующие пары:
«Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал» (Дзержинск)
Стадия ¼ финала будет состоять из двух матчей дома и на выезде. Поединки пройдут в марте 2021 года.
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В Доме футбола состоялась жеребьевка следующего раунда 30-го розыгрыша кубка страны.
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