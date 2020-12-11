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Стали известны пары четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу

11.12.2020 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 декабря в Доме футбола состоялась жеребьевка ¼ финала 30-го розыгрыша Кубка Беларуси.


Фото: АБФФ

Получились следующие пары:

«Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал» (Дзержинск)
БАТЭ — ФК «Витебск»
ФК «Минск» — «Ислочь»
«Шахтер» — «Неман»

Стадия ¼ финала будет состоять из двух матчей дома и на выезде. Поединки пройдут в марте 2021 года.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Доме футбола состоялась жеребьевка следующего раунда 30-го розыгрыша кубка страны.
 
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