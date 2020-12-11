|
Белорусские летчики на Су-30СМ впервые применили ракеты «воздух-воздух». Как это выглядело
Источник материала: Tut.by
Белорусские летчики-истребители на Су-30СМ впервые применили ракеты «воздух-воздух». Лучшие кадры с экшн-камер
Несмотря на то, что основное предназначение Су-30СМ — завоевание господства в воздухе, он может работать и по земле. Номенклатура вооружения включает в себя управляемые ракеты «воздух-воздух», неуправляемые ракетные снаряды и авиационные бомбы, при необходимости можно использовать и авиапушку.
Преимущество этого самолета — сверхманевренность, которую обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги. Авионика Су-30СМ создана на основе «открытой архитектуры борта» — в нее можно добавлять новые элементы. Считается, что такие истребители имеют неплохие шансы в бою даже против пятого поколения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В небе над Полесьем летчики-истребители выполнили перехват условного воздушного неприятеля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)