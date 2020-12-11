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Белорусские летчики на Су-30СМ впервые применили ракеты «воздух-воздух». Как это выглядело

11.12.2020 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские летчики-истребители на Су-30СМ впервые применили ракеты «воздух-воздух». Лучшие кадры с экшн-камер опубликованы на YouTube-канале «ВоенТВ Беларуси».

Как говорится в описании, в небе над Полесьем летчики-истребители выполнили перехват условного воздушного неприятеля. По оппоненту применили ракеты «воздух-воздух». В качестве мишеней в небе выступали специальные бомбы.

Несмотря на то, что основное предназначение Су-30СМ — завоевание господства в воздухе, он может работать и по земле. Номенклатура вооружения включает в себя управляемые ракеты «воздух-воздух», неуправляемые ракетные снаряды и авиационные бомбы, при необходимости можно использовать и авиапушку.

Преимущество этого самолета — сверхманевренность, которую обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги. Авионика Су-30СМ создана на основе «открытой архитектуры борта» — в нее можно добавлять новые элементы. Считается, что такие истребители имеют неплохие шансы в бою даже против пятого поколения.

 
 
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В небе над Полесьем летчики-истребители выполнили перехват условного воздушного неприятеля.
 
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