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«Молчат дома» выпустили клип про ЖЭС-арт
Источник материала: Tut.by
Белорусская пост-панк-группа «Молчат Дома» выпустила третий за последние три месяца клип. Это работа на песню «Звезды» и посвящена она теме ЖЭС-арта. Видео снято на мобильный телефон.
Главный герой клипа — сотрудник центра по борьбе с уличным искусством. День ото дня он закрашивает рисунки и надписи на зданиях, а в перерывах перекусывает бутербродами и чаем из термоса. Однажды вооружившись фонариком и краской, он сам ночью идет «на дело», а с наступлением дня рабочего сам же и закрашивает сделанную им надпись.
В какой-то момент тумблер в голове героя переключается, и рисунок, оставленный кем-то на здании, он закрашивает не привычным серым квадратом, а разноцветными геометрическими фигурами.
Авторы клипа пишут, что история, показанная в видео, произошла в одном из наших дворов. «Она об искусстве, любви и любви к искусству, исцеляющему сердца. Путь через звезды, посвященный Солнцу».
Стоит отметить, что в прошлом году белорус Максим Швед снял документальный фильм о том, как ЖЭС закрашивает надписи на стенах. Он называется
Предыдущее музыкальное видео группы «Молчат дома»
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Белорусская пост-панк-группа «Молчат Дома» выпустила третий за последние три месяца клип. Это работа на песню «Звезды» и посвящена она теме ЖЭС-арта. Видео снято на...
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