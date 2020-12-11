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«Молчат дома» выпустили клип про ЖЭС-арт

11.12.2020 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская пост-панк-группа «Молчат Дома» выпустила третий за последние три месяца клип. Это работа на песню «Звезды» и посвящена она теме ЖЭС-арта. Видео снято на мобильный телефон.

Главный герой клипа — сотрудник центра по борьбе с уличным искусством. День ото дня он закрашивает рисунки и надписи на зданиях, а в перерывах перекусывает бутербродами и чаем из термоса. Однажды вооружившись фонариком и краской, он сам ночью идет «на дело», а с наступлением дня рабочего сам же и закрашивает сделанную им надпись.

В какой-то момент тумблер в голове героя переключается, и рисунок, оставленный кем-то на здании, он закрашивает не привычным серым квадратом, а разноцветными геометрическими фигурами.


Фото: кадр из клипа

Авторы клипа пишут, что история, показанная в видео, произошла в одном из наших дворов. «Она об искусстве, любви и любви к искусству, исцеляющему сердца. Путь через звезды, посвященный Солнцу».

Стоит отметить, что в прошлом году белорус Максим Швед снял документальный фильм о том, как ЖЭС закрашивает надписи на стенах. Он называется «Чистое искусство» и рассказывает историю маляров ЖЭСа Зины и Инны, которые старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. Фильм несколько раз продлевали в прокате, а мы делали с его режиссером большое интервью.

Предыдущее музыкальное видео группы «Молчат дома» вышло 14 октября на песню «Дискотека», его снимали в музее имени Азгура. До этого, 29 сентября, вышел клип на песню «Не смешно», его сняла известная белоруска Дарья Жук. А 13 ноября музыканты выпустили новый альбом «Монумент», где переосмыслили свой творческий путь от неизвестного коллектива до заметных представителей андеграундной сцены не только в Беларуси, но и в Европе.

Концерт «Молчат дома»

Когда: 21 мая 2021, 19.00
Где: Re: Public
Сколько: 40 рублей + сервисный сбор

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская пост-панк-группа «Молчат Дома» выпустила третий за последние три месяца клип. Это работа на песню «Звезды» и посвящена она теме ЖЭС-арта. Видео снято на...
 
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