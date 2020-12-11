Мама, вышедшая на одиночный пикет: «Задерживали двое в балаклавах. Никто не представился»

Источник материала: Салiдарнасць

Одиночный пикет мамы в декрете Анны Гринюк в Слуцке длился чуть больше четверти часа. В первое воскресенье после убийства Романа Бондаренко она вышла с плакатом «Я выхожу» в центре города.





Фото slutsk-gorod.by

Суд оштрафовал молодую маму на 540 рублей. Это больше, чем пособие на ребенка до трех лет, которое получает Анна от государства.

— В августе я каждый день выходила на акции против насилия, — вспоминает Анна в интервью «Салідарнасці». — Потом участвовала в маршах, которые тогда еще не разгоняла милиция.

В последнее время в городе было совсем все тихо, но желание выйти во мне зрело. Последней каплей стало убийство Романа Бондаренко . Было тяжело морально, хотелось хоть что-то сделать. Надоела несправедливость и то, что вокруг творится.

Анна спросила мужа, как он отнесется, если она выйдет на улицу.

— Муж сказал: поступай, как считаешь нужным. В 12.15 я была на площади, сразу достала табличку.

По словам Анны, несколько машин ей посигналили. Из одной парень показал неприличный жест.

— Через минут семь ко мне подошел человек в штатском (потом только узнала на суде, что это был замначальника по идеологической работе Слуцкого РОВД). Спросил, что я делаю, кого ожидаю и предложил уйти по-хорошему. Если не уйду, то ему придется вызвать наряд.

Я отказалась уходить с площади. Он позвонил и через 10 минут приехал бус. Там было человек восемь в форме, в балаклавах, но задерживали меня двое. Никто не представился, как и их коллега в штатском, хотя я дважды об этом просила. Похоже, им показалось забавной моя просьба предъявить документы, потому что они на этот счет шутили. В бусе попросили личные вещи. Пришлось отдать телефон. Мы поехали в РОВД, там ожидала часа два, пока меня примут.

В отделении Анна спрашивала, почему сотрудники милиции не представляются при задержании, но ей так никто и не ответил по существу.

— Говорили, что не обязаны этого делать. Мол, вы насмотрелись телеграм-каналов, теперь это ваша любимая фраза: «Предъявите документы». Объяснила, что мне бы хотелось знать, кто меня задерживает. А вдруг это бандиты? Они сказали: «Ну какие бандиты? Вы что, серьезно?».

А по-моему, в наше время всего можно ожидать. Когда приходит участковый домой, он же представляется. Почему эти ребята не посчитали нужным этого сделать?

...Вопросы на допросе привели в замешательство. Для меня было очень странно слышать: «Сами ли вы решились пойти или вас кто-то вынудил или заставил? Может быть, заплатили? Сами ли вы изготовили картонную табличку? Сами ли вы эту фразу для плаката придумали или вам кто-то ее сказал? Откуда она вообще взялась?». Я сказала, что это последние слова Романа Бондаренко, которые он написал в чате.

Спрашивали: «Почему вы вышли именно к зданию райисполкома? Почему не возле своего дома? Вы хотели, чтобы вас заметили?». Если бы я хотела, чтобы меня узнали, я бы не надевала маску. На тот момент масочный режим в Слуцке еще не был введен.

— Многие ли сотрудники милиции уверены в том, что власти поступают правильно? И на самом деле поддерживают их?

— Да, я задавала вопросы многим. Мне было интересно, что ими движет. Я встречала среди них и хороших людей. Не знаю, почему они остаются в этой системе, но вижу, что, возможно, они сомневаются в правильности того, что они сейчас там.

Но есть и те, у кого в голове программа: «Мы 26 лет так жили, все нормально. Сейчас на нас давят со всех сторон, хотят подмять под себя». Людям внушили, что мы выходим не потому, что так решили, а потому что нами управляют.

Я спрашивала: неужели вы думаете, что вы на правильной стороне? Когда все изменится, вы останетесь в этой системе?

Они отвечали: конечно, мы ничего плохого не делаем, у нас в Слуцке все тихо, мы никого сильно не обидели, ни в кого не стреляли и делаем свою работу, чтобы у нас не было такого, как в Минске, где в людей гранаты летают. Я сказала, что в Минске люди тоже не хотят, чтобы в них летали гранаты. Они хотят, чтобы их наконец услышали.

Они мне отвечали: какое мнение? 26 лет все было нормально, а тут мнение появилось у людей ни с того ни с сего.

Было понятно, что мы находимся по разные стороны баррикад.

У меня спрашивали: «Почему тебе не сидится дома. Сидела бы с детьми. Чего ты вышла? Тебе детских мало платят? Тебе что, плохо живется?»

Я не увидела, что многие полностью зомбированы этой программой. Есть те, кто в силу обстоятельств находятся в системе, понимают, что происходит, трезво оценивают ситуацию, но почему-то не могут повлиять на это все.

Когда Анна пришла в суд на следующий день, ее ждали люди, которые решили ее поддержать. Оказалось, ее во время пикета сфотографировал сотрудник местного сайта slutsk-gorod.by. Так в городе узнали о ее задержании.





Фото: Новы час

Судья Александр Тарасюк оштрафовал Анну Гринюк на 20 базовых (540 рублей – прим. «С»). Анна признается, не ожидала:

— Я мама в декрете, у меня два маленьких ребенка на иждивении, мог бы быть и поменьше быть штраф.

Изъятый телефон Анне вернули только после оплаты штрафа.

— Я пожалела, что вообще взяла его с собой, — говорит она. — Сим-карту восстановила ранее. Мне много людей звонили. Было приятно. Предлагали помощь и поддерживали.

Ты думаешь, что один на один с мыслью о том, что надо что-то менять. Оказалось, я ошибалась. Столько людей вокруг... Стоило выйти, чтобы узнать, что они есть и познакомиться поближе.