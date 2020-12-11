Чалый: «Лукашенко больше никогда не выиграет ни одни выборы, ни один референдум»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист на TUT.BY – о желании властей придать конституционный статус Всебелорусскому собранию, которое уже назвали аналогом съезда КПСС.

— То есть задача изменения Конституции поручается органу, который играет роль «вече», структуры «прямой демократии», — рассуждает Сергей Чалый. — Но какая это демократия?! Мы отказываемся от парламентской демократии, уже прозвучало, что партии — это плохо, они же начнут «представлять интересы»! Эти же «интересы» будут между собой спорить, а потом и договариваться, вырабатывать консенсус. А все договоренности должны идти через единственное узкое горло. Так что партии нам не годятся.

Тем более этот вариант наверняка был бы предпочтительным для России, ведь в парламенте наверняка бы появилась солидная пророссийская партия.

А если работающие во всем мире механизмы представления интересов у нас не годятся, значит нужен свой путь.

В итоге берут Всебелорусское собрание, предлагают избирать «всебелорусов» на пять лет . У этого «глубинного народа» фактически одна функция — одобрять действия властей. Генератором идей она не была и не будет.

Идея такая: отбираем людей по собственным критериям, по трудовым коллективам (да, так у Лукашенко выглядит представительство — ты можешь представлять свой трудовой коллектив), и делаем вывод о том, что хочет народ от Конституции. Только подмножество народа, который эту волю продемонстрирует, выберем сами.

Так что длинным обходным путем, но власть все равно намерена сделать то, что она хочет.

В СССР было две вертикали власти, в том числе — партийная. А у нас есть одна, и та не работает. Такая громоздкая и нежизнеспособная схема выстраивается только для того, чтобы скрыть один единственный факт: после того, что случилось, Лукашенко больше никогда не выиграет ни одни выборы, ни один референдум. Даже в условиях системы, заточенной на то, чтобы рисовать результат, не имеющий отношения к реальному волеизъявления. Эта конструкция — просто пятое колесо.