Заведено уголовное дело за публикацию личных данных силовиков

Источник материала: Ежедневник

Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту публикации в интернете сведений о частной жизни военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре рассказали, что "согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих".

В Генпрокуратуре отметили, что полученные без согласия потерпевших сведения, которые составляют их личную тайну, были впоследствии распространены в октябре-ноябре 2020 года на одном из Telegram-каналов, доступном для всеобщего обозрения.