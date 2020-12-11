|
Заведено уголовное дело за публикацию личных данных силовиков
11.12.2020 16:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту публикации в интернете сведений о частной жизни военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.
В Генпрокуратуре рассказали, что "согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих".
В Генпрокуратуре отметили, что полученные без согласия потерпевших сведения, которые составляют их личную тайну, были впоследствии распространены в октябре-ноябре 2020 года на одном из Telegram-каналов, доступном для всеобщего обозрения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту публикации в интернете сведений о частной жизни военнослужащих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)