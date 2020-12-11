Фотофакты: аномальный гололед в городах Беларуси

Источник материала: Onliner

«Дорога — каток» — такую фразу можно услышать от белорусского водителя каждую зиму. Но именно сегодня, как сообщают наши читатели, словосочетание приобрело по-настоящему буквальное значение. На улицах замечены конькобежцы, на дорогах — специально дрифтующие машины. За день собралась подборка скользких фотофактов из разных регионов страны.

Минск. Парень катается на коньках по парковке на ул. Мазурова.

Брест. Уникальные кадры, как заносит автобус-гармошку.

В Брестской области, где обычно теплее, чем в целом по стране, сегодня идентичная картина: дороги были скользкими, покрытыми коркой льда.









Витебск. «Службам нет дела до дорожной ситуации в городе», — пишут горожане и вместо того, чтобы злиться, достают коньки.

А в это время на площадке автошкол идут весьма полезные практические занятия.