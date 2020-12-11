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По вселенной «Чужого» снимают сериал

11.12.2020 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Дисней» взялся за освоение еще одной «жирной» франшизы. По данным Variety, в настоящее время начались работы над сериалом по киновселенной «Чужого». Ожидается, что новинку покажут на стриминговом сервисе Hulu. Дата релиза, правда, пока неизвестна.

Зато сообщается, что над сериалом работает Ноа Хоули — шоураннер «Фарго» и «Легиона». Идут переговоры с Ридли Скоттом, который может выступить продюсером проекта.

Подробностей о сюжете сериала пока нет. Поговаривают, что действия развернутся на Земле в недалеком будущем. Обещают смесь безостановочного экшена и хоррора.

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«Дисней» взялся за освоение еще одной «жирной» франшизы. По данным Variety, в настоящее время начались работы над сериалом по киновселенной «Чужого». Ожидается, что...
 
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