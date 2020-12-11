|
По вселенной «Чужого» снимают сериал
Источник материала: Onliner
«Дисней» взялся за освоение еще одной «жирной» франшизы. По
Зато сообщается, что над сериалом работает Ноа Хоули — шоураннер «Фарго» и «Легиона». Идут переговоры с Ридли Скоттом, который может выступить продюсером проекта.
Подробностей о сюжете сериала пока нет. Поговаривают, что действия развернутся на Земле в недалеком будущем. Обещают смесь безостановочного экшена и хоррора.
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дисней» взялся за освоение еще одной «жирной» франшизы. По данным Variety, в настоящее время начались работы над сериалом по киновселенной «Чужого». Ожидается, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)