По вселенной «Чужого» снимают сериал

Источник материала: Onliner

«Дисней» взялся за освоение еще одной «жирной» франшизы. По данным Variety, в настоящее время начались работы над сериалом по киновселенной «Чужого». Ожидается, что новинку покажут на стриминговом сервисе Hulu. Дата релиза, правда, пока неизвестна.

Зато сообщается, что над сериалом работает Ноа Хоули — шоураннер «Фарго» и «Легиона». Идут переговоры с Ридли Скоттом, который может выступить продюсером проекта.

Подробностей о сюжете сериала пока нет. Поговаривают, что действия развернутся на Земле в недалеком будущем. Обещают смесь безостановочного экшена и хоррора.