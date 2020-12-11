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Ночью на МКАД BMW улетел в кювет: какая была резина?

11.12.2020 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось минувшей ночью на МКАД в районе Чижовки. В кювете оказался автомобиль BMW 7-Series. Погода наверняка стала косвенным фактором произошедшего, кроме того, нужно учитывать, какая резина установлена на авто.

— Машину занесло, была на летней резине. За рулем молодой водитель, ехал с компанией, все живы, — утверждает наш читатель.

По его словам, на место ДТП прибывали сотрудники ГАИ.

— Вместе вытянули автомобиль: дальнобойщик помог сдвинуть, потом вниз вместе столкнули, наряд патрульно-постовой службы с мигалкой стоял, прикрывал место, — добавил очевидец.

Ночью на МКАД BMW улетел в кювет: какая была резина?
Ночью на МКАД BMW улетел в кювет: какая была резина?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось минувшей ночью на МКАД в районе Чижовки. В кювете оказался автомобиль BMW...
 
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