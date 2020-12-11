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Ночью на МКАД BMW улетел в кювет: какая была резина?
Источник материала: Onliner
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— Машину занесло, была на летней резине. За рулем молодой водитель, ехал с компанией, все живы, — утверждает наш читатель.
По его словам, на место ДТП прибывали сотрудники ГАИ.
— Вместе вытянули автомобиль: дальнобойщик помог сдвинуть, потом вниз вместе столкнули, наряд патрульно-постовой службы с мигалкой стоял, прикрывал место, — добавил очевидец.
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось минувшей ночью на МКАД в районе Чижовки. В кювете оказался автомобиль BMW...
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