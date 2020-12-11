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Зарисовки из жизни коммунальщиков. Группа «Молчат дома» выпустила клип о том, как закрашивают стены

11.12.2020 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минская группа «Молчат дома» продолжает активничать. Недавно музыканты выпустили альбом «Монумент», получивший высокие оценки от мировых музыкальных изданий, а сегодня представили клип — зарисовку из жизни простых белорусских коммунальщиков, которые проводят свою жизнь за закрашиванием стен. Главные роли в этом видео исполнили известные актеры-купаловцы. 

По сюжету, вдохновленный искусством рядовой коммунальщик начинает работать в не свойственной для его коллег манере и превращает обыденную работу в настоящий творческий процесс. Все это происходит на фоне мрачноватой, но романтичной песни группы «Молчат дома». Смотрите, что получилось в итоге.

Группа «Молчат дома» представила новый альбом «Монумент» 13 ноября, в нем музыканты переосмысливают свой творческий путь от неизвестного коллектива до заметных представителей андеграундной сцены. Музыканты значительно усилили и усложнили свое звучание, сохранив при этом все то, что полюбилось слушателям в первых релизах: мрачные тексты, протяжный и убаюкивающий вокал, умеренная ритм-секция и танцевально-романтичные синтезаторы.

Большой сольный концерт группы «Молчат дома» состоится 21 мая 2021 года в клубе Re:Public.

 
 
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Минская группа «Молчат дома» продолжает активничать. Недавно музыканты выпустили альбом «Монумент», получивший высокие оценки от мировых музыкальных изданий, а...
 
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