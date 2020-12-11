Цапля целиком проглотила аллигатора и попала на видео

Источник материала: ОНТ

Фотограф Шелли Гильям из США засняла на видео, как большая голубая цапля целиком проглотила детеныша аллигатора. Запись была сделана в штате Орландо на озере Апопка. На ролик обращает внимание издание New York Post.

Гильям отправилась на озеро понаблюдать за природой. Женщина заметила цаплю, добывающую себе завтрак. Фотограф решила, что птица лакомится крупной рыбой. Шелли начала снимать трапезу цапли и поняла, что в клюве птица держит большого детеныша аллигатора. Американка удивилась, что цапля смогла целиком проглотить добычу.



Фото: Facebook / Shellie Gilliam

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