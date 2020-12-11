|
Минэнерго РБ: На БелАЭС завершается этап энергетического пуска
Источник материала: АФН
На Белорусской атомной станции в ближайшие дни завершится этап энергетического пуска, после чего энергоблок снова подключат к сети.
«Более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке БелАЭС на этапе энергопуска… Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены», - говорится в сообщении Минэнерго.
«В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Идет подготовка к переходу на следующий этап – опытно-промышленной эксплуатации», - также отметили в министерстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской атомной станции в ближайшие дни завершится этап энергетического пуска, после чего энергоблок снова подключат к сети.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)