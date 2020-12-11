|
Евросоюз намерен заблокировать импорт электроэнергии БелАЭС
Источник материала: АФН
Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС в Островце.
Это следует из коммюнике Европейского совета, принятого на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 11 декабря.
"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомного электростанции в Островце и просит Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электричества с ядерных объектов в третьих странах, которые не соответствуют признанному в ЕС уровню безопасности", - говорится в коммюнике саммита, передает DW.
Напомним, что после того, как в ноябре БелАЭС подключили к электрической сети Беларуси, Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из этой страны. Вильнюс также договорился с Латвией и Эстонией о том, что они также не будут импортировать белорусское электричество.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС в Островце.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)