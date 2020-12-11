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Евросоюз намерен заблокировать импорт электроэнергии БелАЭС

11.12.2020 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС в Островце.

Это следует из коммюнике Европейского совета, принятого на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 11 декабря.

"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомного электростанции в Островце и просит Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электричества с ядерных объектов в третьих странах, которые не соответствуют признанному в ЕС уровню безопасности", - говорится в коммюнике саммита, передает DW.

Напомним, что после того, как в ноябре БелАЭС подключили к электрической сети Беларуси, Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из этой страны. Вильнюс также договорился с Латвией и Эстонией о том, что они также не будут импортировать белорусское электричество.

 
 
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Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС в Островце.
 
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