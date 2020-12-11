Лукашенко предложил странам ЕАЭС совместно продвигать продукцию на рынки других стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо использовать потенциал союза для того, чтобы совместно продвигать производимую продукцию на рынки третьих стран. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции, передает РИА «Новости» .

«Позитивно оцениваю деятельность комиссии [Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)] по формированию сбалансированного аграрного рынка на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития АПК нашего союза. Вместе с тем считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси предложил развернуть работу «по выполнению статьи договора о союзе – по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг». Кроме того, по его мнению, необходимо усилить полномочия ЕЭК.

«Нами инициирована работа по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии, но успехов здесь тоже пока немного. О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по спорным вопросам?» – заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что ЕАЭС должен активизировать переговоры с другими странами по соглашениям о зоне свободной торговли.

«Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на 2021 год. Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном», – подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, такие соглашения являются знаковыми документами, которые подтверждают интерес к союзу у мирового сообщества.

Президент Беларуси добавил, что в 2020 году, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19, были продолжены работы по активизации сотрудничества со странами мира. В частности, был проведен ряд мероприятий в рамках соглашений о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном.

«Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией», – подчеркнул Лукашенко.

Также, по его словам, «в рамках цифровой повестки формируется система соответствующих транспортных коридоров, обеспечивается взаимодействие в сферах промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, содействие трудоустройству и занятости граждан государств – членов ЕАЭС».

Лукашенко признал, что не все пункты программы белорусского председательства в ЕАЭС удалось выполнить из-за объективных обстоятельств. Часть мероприятий требует на реализацию больше времени, чем один год.

Политик убежден, что совместная работа по предложенным направлениям будет продолжаться и в следующем году. Он отметил, что задачи председательства Беларуси, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, созвучны во многом с идеями Казахстана, которому будут переданы права страны-председателя в органах союза на следующий год.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное интеграционное экономическое объединение. Оно функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова с мая 2018 года является наблюдателем при союзе. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.