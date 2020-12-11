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«Белтелеком» заявил о подорожании тарифов с 21 декабря

11.12.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белтелеком» повышает стоимость некоторых тарифных планов с 21 декабря этого года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Тарифы для физ лиц на местную связь повысятся на 4,5% (0,15 руб. — абонементная плата; 0,0003 руб. — повременная), междугородную связь — на 18% (0,0029 руб.). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений. Тарифы на услуги доступа в интернет увеличатся на 1,46%, тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.

C обновленными тарифами предлагают ознакомиться здесь.

«Повышение тарифов позволит предприятию продолжить реализацию масштабных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей. От уровня тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависят возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации», — говорится в сообщении оператора.

 
 
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«Повышение тарифов позволит предприятию продолжить реализацию масштабных телекоммуникационных проектов», - говорится на сайте компании.
 
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