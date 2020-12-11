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«Белтелеком» повышает цены на доступ в интернет

11.12.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Белтелеком» объявил о повышении цен на некоторые услуги связи. Речь идет как о телефонной связи, так и об интернете. Провайдер утверждает, что тарифы для физических лиц на местную связь вырастут на 4,5%, на междугородную связь — на 18%. Говорят, все для того, чтобы довести тарифы «до уровня возмещения затрат». Новые цены будут уже с 21 декабря.

Что касается доступа в интернет, то здесь обещают подорожание ровно на 1,46%. Правда, если верить данным о новых ценах, некоторые тарифы вырастут заметно больше. Например, пакетное предложение «Ясна 50 Smart» подорожает с 33,9 до 35,9 рубля. Также на 2 рубля подорожает «Ясна 100», а «Ясна 100 Комфорт» — на 2,4 рубля.

«Повышение тарифов позволит предприятию продолжить реализацию масштабных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей. От уровня тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависят возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации», — отметили в «Белтелекоме».

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«Белтелеком» объявил о повышении цен на некоторые услуги связи. Речь идет как о телефонной связи, так и об интернете. Провайдер утверждает, что тарифы для...
 
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