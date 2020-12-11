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В ближайшие дни БелАЭС снова подключат к сети
Источник материала: Onliner
В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Сейчас идет подготовка к переходу на следующий этап — опытно-промышленной эксплуатации. Такая информация
Энергетический пуск предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров, характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. В ведомстве сообщают, что все ключевые задачи в рамках испытаний выполнены. Всего же на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции в рамках этапа энергетического пуска выполнено более 200 испытаний и исследований.
Напомним, 3 декабря реактор Белорусской АЭС был
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В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Сейчас идет подготовка к переходу на следующий…Читать...
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