В ближайшие дни БелАЭС снова подключат к сети

Источник материала: Onliner

В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Сейчас идет подготовка к переходу на следующий этап — опытно-промышленной эксплуатации. Такая информация появилась в Telegram-канале Минэнерго.

Энергетический пуск предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров, характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. В ведомстве сообщают, что все ключевые задачи в рамках испытаний выполнены. Всего же на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции в рамках этапа энергетического пуска выполнено более 200 испытаний и исследований.

Напомним, 3 декабря реактор Белорусской АЭС был остановлен , энергоблок отключен от энергосистемы. Как заявляли в Минэнерго, отключение было плановым и проводилось в рамках завершения этапа энергетического пуска. 8 ноября реактор также отключался от сети: тогда из строя вышли трансформаторы напряжения.