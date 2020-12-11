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Мокрый снег, дождь и скользкие дороги: прогноз погоды на 12 декабря

11.12.2020 17:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мокрый снег, дождь и скользкие дороги: прогноз погоды на 12 декабря

Огромный антициклон, который принес умеренные морозы, заметно ослабел и отступил на Южный Урал, открывая дорогу более теплому воздуху с юга Европы и температура устремилась вверх. В выходные дни – пасмурно, сыро и скользко.

12 декабря погодные условия будет определять периферия антициклона, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, вслед за которым будут поступать более теплые, влажные воздушные массы. В результате небо закроют плотные облака, пройдут небольшие осадки, на дорогах будет скользко. Будьте осторожны. 

В субботу будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут кратковременный снег, мокрый снег, днем – с дождем. Ожидается влажность до 90%. Слабый туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Атмосферное давление существенно не изменится. 

В 8 утра температура воздуха составит от 0°Спо юго-западу до -7°С по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от -1°С по Брестской области до -5°С по Витебской. К вечеру температура существенно не изменится – -1°С…-5°С.

В воскресенье метеоусловия будут определять атмосферные фронты с территории Украины. При облачной погоде пройдет на большей части территории дождь, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются гололед, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью составит -1…-8°С, по юго-западу страны будет до +1°С, а днем -4°С…+3°С. В начале следующей недели неустойчивый характер погоды сохранится. Почти повсеместно пройдет дождь, мокрый снег. На дорогах будет скользко. Поэтому необходимо быть крайне осторожными.

Фото: БЕЛТА

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Огромный антициклон, который принес умеренные морозы, заметно ослабел и отступил на Южный Урал, открывая дорогу более теплому воздуху с юга Европы и температура...
 
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