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«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря

11.12.2020 17:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря

«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря. Об этом предприятие проинформировало на своем сайте. 

Для физических лиц тарифы на междугороднюю связь увеличатся на 18%, на местную связь – на 4,5%. Для юридических лиц тарифы не изменятся.

Тарифы на доступ в Интернет повысятся на 1,46%. Другие услуги электросвязи подорожают в среднем на 5%.

Подчеркивается, что решение о пересмотре регулируемых тарифов было принято для доведения их до уровня возмещения затрат.

Фото: БЕЛТА

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«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря. Об этом предприятие проинформировало на своем сайте.  Для физических лиц тарифы на междугороднюю связь...
 
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