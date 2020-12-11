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«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря
Источник материала: ОНТ
«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря. Об этом предприятие
Для физических лиц тарифы на междугороднюю связь увеличатся на 18%, на местную связь – на 4,5%. Для юридических лиц тарифы не изменятся.
Тарифы на доступ в Интернет повысятся на 1,46%. Другие услуги электросвязи подорожают в среднем на 5%.
Подчеркивается, что решение о пересмотре регулируемых тарифов было принято для доведения их до уровня возмещения затрат.
Фото: БЕЛТА
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«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 21 декабря. Об этом предприятие проинформировало на своем сайте. Для физических лиц тарифы на междугороднюю связь...
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