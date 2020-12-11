Министр труда встретилась с матерями Смолевичского района

Источник материала: ОНТ

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич встретилась с матерями Смолевичского района.

Город-спутник для встречи выбран неспроста. Многодетных мам здесь больше 780. Что их волнует сегодня – за ответами в регионы отправились и депутаты. Механизмы поддержки семей, в частности многодетных, постоянно совершенствуются. К примеру, в следующем году анонсируют больше возможностей использования семейного капитала. Но чтобы работа началась быстрее и эффективнее, важна обратная связь.

Семичасовой рабочий день для многодетных родителей – также среди перспектив. Норма – на обсуждении у депутатов. Максимальную поддержку семей, в которых трое и больше деток, должны обеспечить и наниматели.

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