|
Министр труда встретилась с матерями Смолевичского района
Источник материала: ОНТ
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич встретилась с матерями Смолевичского района.
Город-спутник для встречи выбран неспроста. Многодетных мам здесь больше 780. Что их волнует сегодня – за ответами в регионы отправились и депутаты. Механизмы поддержки семей, в частности многодетных, постоянно совершенствуются. К примеру, в следующем году анонсируют больше возможностей использования семейного капитала. Но чтобы работа началась быстрее и эффективнее, важна обратная связь.
Семичасовой рабочий день для многодетных родителей – также среди перспектив. Норма – на обсуждении у депутатов. Максимальную поддержку семей, в которых трое и больше деток, должны обеспечить и наниматели.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич встретилась с матерями Смолевичского района. Город-спутник для встречи выбран неспроста. Многодетных мам здесь больше 780....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)