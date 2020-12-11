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Будущий министр экономики Литвы пообещала рассмотреть санкции в отношении «Беларуськалия»

11.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Будущий министр экономики Литвы пообещала рассмотреть санкции в отношении «Беларуськалия»

  • 11.12.2020, 16:58
  • 1,285
Будущий министр экономики Литвы пообещала рассмотреть санкции в отношении «Беларуськалия»

Экономические санкции могут стать мощным оружием против режима.

Будущий министр экономики Литвы, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте заявила, что новое правительство должно рассмотреть просьбу белорусской оппозиции о введении санкций в отношении государственного предприятия «Беларуськалий», по причине репрессий в отношении работников, которые поддерживают оппозицию, сообщает delfi.lt.

Политик утверждает, что возможные краткосрочные политические убытки не должны перевешивать вопросы прав человека, а давление может способствовать краху режима Александра Лукашенко.

«Я думаю, что следует рассмотреть. Сначала, когда были сфальсифицированы выборы в Беларуси и начались репрессии, я сказала, что, невзирая на краткосрочные собственные экономические интересы, следует помочь тем людям, и экономические санкции могут стать оружием, которое действует», – заявила в четверг BNS А. Армонайте.

«Я считаю, что этот вопрос стоит рассмотреть. Я не могу комментировать конкретную модель, следует все оценить», – сказала она.

«Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, есть и экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но это может оказать негативное влияние и на белорусский режим», – добавила она.

Между тем, назначенный министром иностранных дел лидер Союза Отечества Литвы-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что у Литвы нет возможности вводить односторонние экономические санкции. По его словам, это может сделать только Евросоюз.

«В данный момент в ЕС уже идет дискуссия о третьем пакете санкций, в котором ожидаются возможные санкции в отношении предпринимателей и компаний, финансирующих режим», – комментировал BNS политик.

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