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Архиепископ Кондрусевич: «Я уже написал прошение – ухожу в отставку»
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнится 75 лет.
В интервью католическому информагентству
— Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию.
На вопрос о том, надеется ли он на скорое возвращение в Беларусь, Тадеуш Кондрусевич заметил:
— Конечно, надеюсь, что все закончится хорошо. Я никогда не был вовлечен в политику, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение Церкви.
Напомним, что 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси
Позже Александр Лукашенко не раз высказался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что Кондрусевич якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».
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3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнится 75 лет.
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