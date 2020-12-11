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Архиепископ Кондрусевич: «Я уже написал прошение – ухожу в отставку»

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнится 75 лет.

Архиепископ Кондрусевич: «Я уже написал прошение – ухожу в отставку»

В интервью католическому информагентству KAI митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич напомнил, что 3 января ему исполнится 75 лет:

— Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию.

На вопрос о том, надеется ли он на скорое возвращение в Беларусь, Тадеуш Кондрусевич заметил:

— Конечно, надеюсь, что все закончится хорошо. Я никогда не был вовлечен в политику, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение Церкви.

Напомним, что 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.

Позже Александр Лукашенко не раз высказался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что Кондрусевич якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

Католические иерархи не поддались давлению Лукашенко

 
 
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3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнится 75 лет.
 
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