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Знаков не будет: в ГАИ нашли новый способ ловить за превышение скорости

11.12.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не только радары: в ГАИ нашли еще один способ ловить за превышение скорости

© Sputnik / Петр Чернов
МЧС дало советы, как себя вести во время гололеда и гололедицы
В Госавтоинспекции фиксируют рост ДТП на белорусских дорогах по сравнению с прошлым годом, только в Минской области с начала 2020 года в ДТП 171 человек погиб и 783 получили травмы, сообщила радио Sputnik представитель областной ГАИ, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Ирина Сапунова. 

Чаще всего аварии, в том числе и смертельные, происходят из-за нарушения скоростного режима. Обычно водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля вместе с дорожными знаками "RADAR фотоконтроль", отметила представитель ГАИ.

"В связи с этим Госавтоинспекция Минской области в патрульных автомобилях ДПС разместит датчики контроля, которые будут использованы без предупреждающих знаков", ― предупредила Сапунова.

 Кроме того, накануне выходных на трассах традиционно усилен контроль, в частности, экипажи ГАИ будут находиться вблизи аварийно-опасных участков и переходов на трассе Р-23 "Минск-Микашевичи".

Кроме того, учтены и усложнившиеся погодные условия: из-за гололеда в Минской области введен специальный план "Погода", организованы круглосуточные дежурства сотрудников ГАИ по контролю состояния улично-дорожной сети, сообщила собеседница Sputnik.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Контроль на дорогах традиционно усилен в пятницу и выходные, кроме того из-за гололеда Госавтоинспекция ввела в Минской области специальный план "Погода" и...
 
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