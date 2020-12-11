Знаков не будет: в ГАИ нашли новый способ ловить за превышение скорости

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не только радары: в ГАИ нашли еще один способ ловить за превышение скорости

В Госавтоинспекции фиксируют рост ДТП на белорусских дорогах по сравнению с прошлым годом, только в Минской области с начала 2020 года в ДТП 171 человек погиб и 783 получили травмы, сообщила радио Sputnik представитель областной ГАИ, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Ирина Сапунова.

Чаще всего аварии, в том числе и смертельные, происходят из-за нарушения скоростного режима. Обычно водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля вместе с дорожными знаками "RADAR фотоконтроль", отметила представитель ГАИ.

"В связи с этим Госавтоинспекция Минской области в патрульных автомобилях ДПС разместит датчики контроля, которые будут использованы без предупреждающих знаков", ― предупредила Сапунова.

Кроме того, накануне выходных на трассах традиционно усилен контроль, в частности, экипажи ГАИ будут находиться вблизи аварийно-опасных участков и переходов на трассе Р-23 "Минск-Микашевичи".

Кроме того, учтены и усложнившиеся погодные условия: из-за гололеда в Минской области введен специальный план "Погода", организованы круглосуточные дежурства сотрудников ГАИ по контролю состояния улично-дорожной сети, сообщила собеседница Sputnik.

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