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Знаков не будет: в ГАИ нашли новый способ ловить за превышение скорости
11.12.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Петр Чернов
Чаще всего аварии, в том числе и смертельные, происходят из-за нарушения скоростного режима. Обычно водители снижают скорость только там, где установлены датчики контроля вместе с дорожными знаками "RADAR фотоконтроль", отметила представитель ГАИ.
"В связи с этим Госавтоинспекция Минской области в патрульных автомобилях ДПС разместит датчики контроля, которые будут использованы без предупреждающих знаков", ― предупредила Сапунова.
Кроме того, накануне выходных на трассах традиционно усилен контроль, в частности, экипажи ГАИ будут находиться вблизи аварийно-опасных участков и переходов на трассе Р-23 "Минск-Микашевичи".
Кроме того, учтены и усложнившиеся погодные условия: из-за гололеда в Минской области введен специальный план "Погода", организованы круглосуточные дежурства сотрудников ГАИ по контролю состояния улично-дорожной сети, сообщила собеседница Sputnik.
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Контроль на дорогах традиционно усилен в пятницу и выходные, кроме того из-за гололеда Госавтоинспекция ввела в Минской области специальный план "Погода" и...
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