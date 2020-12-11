Ольга Хижинкова должна была сегодня выйти на свободу. Но снова не выйдет

Источник материала: Tut.by

Мисс Беларусь - 2008 и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова не выйдет сегодня на свободу. Об этом родственникам сообщили сотрудники ЦИП на Окрестина, где она отбывает наказание.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня встречать ее пришли такие известные белорусские спортсмены, как Барабанщикова, Кравченко, Ганин, Нехайчик, Косенкова, Бородачева, Хомутовский, Веретило, Яковлев, Попов.

Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, спустя три дня ей присудили 12 суток ареста. При этом свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялось на доработку.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду — и добавили еще 15 суток.

Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, на котором она была наказана еще 15 сутками. Изначально предполагалось, что этот срок будет отсчитываться с момента суда.

Но, судя по заявлению сотрудников ЦИП, в итоге все три срока все-таки суммировались. Таким образом, Ольга не выйдет на свободу сегодня. Вероятно, она проведет под арестом еще девять суток (т.е. срок после третьего суда будет суммирован с первыми двумя).

При этом Ольга Хижинкова содержится в ужасных условиях, о чем рассказала журналистка TUT.BY Александра Квиткевич, которая провела с ней 10 суток в одной камере.