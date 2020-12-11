Белорусам советуют исключить корпоративы и встречать Новый год дома

Источник материала: Ежедневник

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала, как в связи с пандемией обезопасить себя на праздники.

«Новогодние праздники любимы всеми. Как правило, это время для встреч с близкими людьми и друзьями, для путешествий и посещения культурных мероприятий, время обмена подарками и пожеланиями на следующий год. Однако сложившаяся эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 требует особой подготовки и особого проведения предстоящих праздников», – отметила Светлана Ермак.

Она сказала, что во время детских утренников в учреждениях образования следует ограничить присутствие взрослых, а также сократить длительность праздника, пишет «Минск-Новости» .

Рождество и Новый год лучше провести в семейном кругу. Встречу с друзьями и празднование большими компаниями, корпоративы исключить. Для общения можно использовать возможности современных технологий.

Она также напомнила о правилах посещения магазинов, торговых центров, объектов общественного питания, культурного назначения и т. д. По словам главного санврача города, лучше всего туда не ходить.