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Белорусам советуют исключить корпоративы и встречать Новый год дома

11.12.2020 17:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала, как в связи с пандемией обезопасить себя на праздники.

«Новогодние праздники любимы всеми. Как правило, это время для встреч с близкими людьми и друзьями, для путешествий и посещения культурных мероприятий, время обмена подарками и пожеланиями на следующий год. Однако сложившаяся эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 требует особой подготовки и особого проведения предстоящих праздников», – отметила Светлана Ермак.

Она сказала, что во время детских утренников в учреждениях образования следует ограничить присутствие взрослых, а также сократить длительность праздника, пишет «Минск-Новости».

Рождество и Новый год лучше провести в семейном кругу. Встречу с друзьями и празднование большими компаниями, корпоративы исключить. Для общения можно использовать возможности современных технологий.

Она также напомнила о правилах посещения магазинов, торговых центров, объектов общественного питания, культурного назначения и т. д. По словам главного санврача города, лучше всего туда не ходить.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала, как в связи с пандемией обезопасить себя на праздники.
 
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