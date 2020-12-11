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Архиепископ Кондрусевич, которого не пустили в Беларусь, намерен уйти в отставку

11.12.2020 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что планирует уйти в отставку. Это следует из интервью, которое он дал польскому порталу ekai.pol. Напомним, 31 августа священника (который является гражданином Беларуси) без объяснения причин не впустили в нашу страну пограничники. С тех пор он находится в Польше.

— Ни я, ни кто-либо из нашей церкви никогда не призывал к протестам, но мы всегда призываем к мирному разрешению конфликтов, — говорит Кондрусевич. — Мы против лжи, насилия и несправедливости.

По поводу протестов в Беларуси он сказал:

— Я неоднократно призывал к диалогу или учреждению своего рода круглого стола, но пока безуспешно. Я считаю, что для достижения согласия необходимо вести диалог в любой ситуации. Когда люди садятся за стол, даже если он угловатый, и начинают говорить, вы должны верить, что из этого что-то выйдет, даже если у каждого свое мнение. То, что мы очень разные и имеем разные точки зрения, не означает, что мы должны быть врагами. Во всех социальных и политических конфликтах мы не можем преследовать только свои выгоды. Мы должны осознавать, что работаем на благо страны и есть люди, которые думают иначе. Я верю, что единственный способ узнать правду это диалог. 

Также архиепископ сообщил, что 3 января ему исполнится 75 лет, после чего он уйдет в отставку:

— Я уже написал прошение об отставке и в ближайшее время передам его нунцию.

В то же время Папа Римский может продлить нахождение в должности. Относительно этой вероятности Тадеуш Кондрусевич сказал:

— Не знаю. Все зависит от святого отца.

И выразил надежду, что по части его возвращения на родину «все закончится хорошо».

 
 
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что планирует уйти в отставку. Это следует из интервью, которое он дал польскому порталу...
 
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