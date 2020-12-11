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Архиепископ Кондрусевич, которого не пустили в Беларусь, намерен уйти в отставку
Источник материала: Onliner
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что планирует уйти в отставку. Это следует из
— Ни я, ни кто-либо из нашей церкви никогда не призывал к протестам, но мы всегда призываем к мирному разрешению конфликтов, — говорит Кондрусевич. — Мы против лжи, насилия и несправедливости.
По поводу протестов в Беларуси он сказал:
— Я неоднократно призывал к диалогу или учреждению своего рода круглого стола, но пока безуспешно. Я считаю, что для достижения согласия необходимо вести диалог в любой ситуации. Когда люди садятся за стол, даже если он угловатый, и начинают говорить, вы должны верить, что из этого что-то выйдет, даже если у каждого свое мнение. То, что мы очень разные и имеем разные точки зрения, не означает, что мы должны быть врагами. Во всех социальных и политических конфликтах мы не можем преследовать только свои выгоды. Мы должны осознавать, что работаем на благо страны и есть люди, которые думают иначе. Я верю, что единственный способ узнать правду это диалог.
Также архиепископ сообщил, что 3 января ему исполнится 75 лет, после чего он уйдет в отставку:
— Я уже написал прошение об отставке и в ближайшее время передам его нунцию.
В то же время Папа Римский может продлить нахождение в должности. Относительно этой вероятности Тадеуш Кондрусевич сказал:
— Не знаю. Все зависит от святого отца.
И выразил надежду, что по части его возвращения на родину «все закончится хорошо».
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что планирует уйти в отставку. Это следует из интервью, которое он дал польскому порталу...
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