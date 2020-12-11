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Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер? Говорим про сериал «Корона» с блестящим актерским составом
Источник материала: Onliner
В новом эпизоде подкаста «Прослушка» говорим о сериале «Корона», который сама жизнь заспойлерила на несколько лет вперед. Несмотря на это, от дорогущей реконструкции быта британской королевской семьи невозможно оторваться. События четвертого сезона к тому же разворачиваются в 80-х, во время самого спорного и насыщенного событиями периода правления Елизаветы II — это годы тэтчеризма, Фолклендской войны и бешеной популярности принцессы Дианы.
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