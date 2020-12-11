ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер? Говорим про сериал «Корона» с блестящим актерским составом

11.12.2020 17:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В новом эпизоде подкаста «Прослушка» говорим о сериале «Корона», который сама жизнь заспойлерила на несколько лет вперед. Несмотря на это, от дорогущей реконструкции быта британской королевской семьи невозможно оторваться. События четвертого сезона к тому же разворачиваются в 80-х, во время самого спорного и насыщенного событиями периода правления Елизаветы II — это годы тэтчеризма, Фолклендской войны и бешеной популярности принцессы Дианы.

Слушать подкаст в iTunes|«Яндекс.Музыке»|«ВКонтакте»|Castbox

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом эпизоде подкаста «Прослушка» говорим о сериале «Корона», который сама жизнь заспойлерила на несколько лет вперед. Несмотря на это, от дорогущей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знаков не будет: в ГАИ нашли новый способ ловить за превышение скорости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика