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COVID-19: мировая статистика, Бали откроется для туристов, а Франция вводит комендантский час

11.12.2020 18:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: мировая статистика, Бали откроется для туристов, а Франция вводит комендантский час

Число подтверждённых случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов. За одни только сутки – плюс 400 тысяч.  

В топе антирекордов по-прежнему находятся США, Индия, Бразилия. Из-за большого количества инфицированных Франция вводит комендантский час. С 15 декабря с 8 вечера и до 6 утра будут закрыты торговые центры, развлекательные заведения, выход в это время на улицу без уважительной причины тоже запрещён. Ограничения ослабят лишь на Рождество, но на Новый год снова усилят. 

После 25 декабря туристы смогут приехать на Бали. Остров был закрыт ещё с марта, что значительно снизило там уровень экономики. С соблюдением всех норм безопасности власти всё же намерены пустить путешественников на остров. 

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Число подтверждённых случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов. За одни только сутки – плюс 400 тысяч.   В топе антирекордов по-прежнему находятся США, Индия,...
 
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