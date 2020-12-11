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Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон и королеву и стала самой популярной

11.12.2020 18:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон и королеву и стала самой популярной

Меган Маркл признана самым популярным членом королевской семьи Великобритании. Об этом информирует The Sun со ссылкой на OnBuy.

Ресурс OnBuy провел анализ данных поисковых запросов Instagram и Google, а также рейтингов YouGov – для каждого члена королевской семьи был определен процент популярности.

По итогам исследования, рейтинг популярности 39-летней Меган Маркл составил 14,5%. Жена принца Гарри обошла герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, популярность которой оценили в 14,4%. Топ-3 замкнула 94-летняя королева Елизавета II с рейтингом в 14,3%.

Принц Гарри оказался на четвертом месте с показателем в 14,2%. Принц Уильям получил 13,8%, замкнув пятерку наиболее популярных членов британской монаршей семьи.

Фото: The Mega Agency

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Меган Маркл признана самым популярным членом королевской семьи Великобритании. Об этом информирует The Sun со ссылкой на OnBuy. Ресурс OnBuy провел анализ данных...
 
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