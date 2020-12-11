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Ольгу Хижинкову не освободили: «Отбывает постановление суда»

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В общей сложности Мисс Беларусь-2008 провела за решеткой 33 суток.

Ольгу Хижинкову не освободили: «Отбывает постановление суда»

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, которая 11 декабря должна была выйти из тюрьмы после ареста, осталась под арестом, сообщает Трибуна.

Сотрудники ЦИП на Окрестина сообщили, что она «отбывает постановление суда», и попросили собравшихся разойтись.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще два суда, на которых Хижинковой дали еще по 15.

В общей сложности она провела за решеткой 33 суток.

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В общей сложности Мисс Беларусь-2008 провела за решеткой 33 суток.
 
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