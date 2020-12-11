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Лукашенко провел перестановки в Следственном комитете
Источник материала: АФН
Лукашенко провел кадровые перестановки в Следственном комитете, сообщила его пресс-служба.
В частности, Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым зампредом СК.
В свою очередь, Эдуард Малиновский назначен начальником управления СК по Гродненской области.
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Лукашенко провел кадровые перестановки в Следственном комитете, сообщила его пресс-служба.
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