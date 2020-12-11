Белтелеком сообщил о повышении тарифов на услуги связи

Источник материала: АФН

Госпредприятие Белтелеком с 21 декабря 2020 года повышает стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством.

В частности, тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5% (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородную связь – на 18% (0,0029 руб.). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.

«Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат», - говорится в сообщении.

Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет увеличатся на 1,46% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5% в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.

Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в сеть Интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородной связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту Интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.