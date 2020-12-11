Хижинкову не отпускают на свободу

Трибуна. Встречать Ольгу к Окрестина пришло несколько десятков человек, однако сотрудники ЦИП сообщили, что она «отбывает постановление суда», и попросили собравшихся разойтись, передает













Наша нива . "Я буду связываться с адвокатом, выяснять. Не знаю, в чем дело", — сказал ее муж Иван, слова которого приводит





Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще 2 суда, на которых Хижинковой дали еще по 15 суток.





Трибуна. В общей сложности Хижинкова провела за решеткой 33 суток, пишет



