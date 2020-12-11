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Прокуратура Минска возбудила уголовное дело за публикацию в интернете данных силовиков

11.12.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту публикации в интернете сведений о частной жизни военнослужащих, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры в пятницу.




"Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело по факту незаконных собирания и распространения информации о частной жизни граждан по ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре рассказали, что "согласно материалам проверки главного управления собственной безопасности МВД, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих".

"Полученные без согласия потерпевших сведения, которые составляют их личную тайну, были впоследствии распространены в октябре-ноябре 2020 года на одном из Telegram-каналов, доступном для всеобщего обозрения", - отметили в Генпракуратуре.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту публикации в интернете сведений о частной жизни военнослужащих, говорится в сообщении в официальном...
 
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