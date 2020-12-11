Верховный суд отказал Wargaming в иске против бывших сотрудников

dev.by По мнению компании, бывшие сотрудники действовали неправомерно, выложив код программы, принадлежащий Wargaming, в открытый доступ. Но по итогам разбирательства суд полностью отказал Wargaming.net Limited в удовлетворении заявленных требований, пишет





— Несмотря на то, что решение по делу финальное и законодательство Беларуси не предусматривает его обжалование, компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях. Wargaming обратился в суды Республики Кипр и США, в которых рассматриваются другие (но связанные) вопросы нарушения прав компании.





В Wargaming отметили, что компания добилась удовлетворения части своих требований. Так, ответчики удалили код, ранее размещенный ими, из открытого доступа. Кроме того, компания Blitz Team LLC сменила название на Press Fire Games LLС, а Google удалила игру Battle Prime, разработанную Press Fire Games, из магазина Google Play во всех странах мира.





История конфликта

Геймдев-студию Press Fire Games (ранее BlitzTeam) основали бывшие сотрудники Wargaming Кирилл Поляков и Виктор Клещенко. Оба стояли у истоков World of Tanks Blitz. Press Fire Games разрабатывает мобильный PVP-шутер Battle Prime. В основе игры — авторский движок Blitz Engine.





В декабре 2019 года Wargaming подал иски на 1,7 миллиона долларов к своим бывшим сотрудникам, которые работают в Press Fire Games. Компания потребовала компенсировать до полумиллиона долларов с человека за то, что движок «стал Open Source без их ведома».





В начале марта этого года стало известно, что компания Wargaming отсудила у студии BlitzTeam право на название студии и товарные знаки на территории ЕС. Корпорация зарегистрировала на себя название мобильного PVP-шутера BattlePrime — единственной игры BlitzTeam. App Store при этом заблокировал белорусскую студию BlitzTeam по требованию Wargaming.





В июле студия BlitzTeam сменила название на Press Fire Games. Новая компания отстояла право на товарный знак «Battle Prime» (единственная игра BlitzTeam) на территории ЕС и вернула игру в App Store и Google Play. Напомним, ранее игру заблокировали в европейской части магазинов Apple и Google, а имя «Battle Prime» зарегистрировала на себя Wargaming.





В сентябре Press Fire Games сообщила о новых обвинениях со стороны Wargaming. Сотрудников обвиняют в якобы незаконном копировании исходного кода NetworkTestGame.