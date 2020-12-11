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Более 160 человек за два дня обратились за медпомощью из-за гололеда
11.12.2020 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Гололедица стала причиной массового обращения белорусов в учреждения здравоохранения: больше всего за 10 и 11 декабря пострадавших в Бресте – за двое суток помощь понадобилась ста гражданам, девятерых пришлось госпитализировать.
© Sputnik / Павел Вур
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Проблемы были и у жителей других областей, пусть и не такие массовые, как на Брестчине. За двое суток к медикам с гололедными травмами обратились четыре человека в Витебской области, восемь – в Гомельской, шестеро – в Гродненской, десять жителей Могилевщины и девять – Минской области. В Минске зарегистрировано 24 обращения в медучреждения.
В МЧС
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Больше всего пострадавших в Бресте – там с гололедными травмами за медицинской помощью обратились за два дня 100 человек.
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