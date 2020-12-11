Более 160 человек за два дня обратились за медпомощью из-за гололеда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Гололедица стала причиной массового обращения белорусов в учреждения здравоохранения: больше всего за 10 и 11 декабря пострадавших в Бресте – за двое суток помощь понадобилась ста гражданам, девятерых пришлось госпитализировать.

Оранжевый уровень опасности был объявлен в Минске и некоторых регионах Беларуси в связи с гололедицей – неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться и в субботу 12 декабря.

Проблемы были и у жителей других областей, пусть и не такие массовые, как на Брестчине. За двое суток к медикам с гололедными травмами обратились четыре человека в Витебской области, восемь – в Гомельской, шестеро – в Гродненской, десять жителей Могилевщины и девять – Минской области. В Минске зарегистрировано 24 обращения в медучреждения.

В МЧС предупредили : при такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей, и рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем.