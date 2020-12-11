ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 160 человек за два дня обратились за медпомощью из-за гололеда

11.12.2020 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Гололедица стала причиной массового обращения белорусов в учреждения здравоохранения: больше всего за 10 и 11 декабря пострадавших в Бресте – за двое суток помощь понадобилась ста гражданам, девятерых пришлось госпитализировать.

© Sputnik / Павел Вур
"Это жесть": жители Витебска о голеледе в городе

Оранжевый уровень опасности был объявлен в Минске и некоторых регионах Беларуси в связи с гололедицей – неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться и в субботу 12 декабря.

Проблемы были и у жителей других областей, пусть и не такие массовые, как на Брестчине. За двое суток к медикам с гололедными травмами обратились четыре человека в Витебской области, восемь – в Гомельской, шестеро – в Гродненской, десять жителей Могилевщины и девять – Минской области. В Минске зарегистрировано 24 обращения в медучреждения.

В МЧС предупредили: при такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей, и рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего пострадавших в Бресте – там с гололедными травмами за медицинской помощью обратились за два дня 100 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко провел перестановки в Следственном комитете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика