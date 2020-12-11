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Норвежец Дале впервые выиграл личное золото Кубка мира, лучший из белорусов - 17-й

11.12.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшим из белорусов стал Антон Смольский — 24-е место.


Фото из инстаграма Йоханнеса Дале

Норвежец Дале прошел два огневых рубежа без штрафа и показал лучшую скорость на дистанции. Это первая личная победа 23-летнего норвежца в карьере.

Француз Кентен Фийон-Майе занял второе место, также чисто отработав на стрельбе. Третьим стал еще один француз Фабьен Клод — один промах на стойке.

Лучший из белорусов — Антон Смольский. Он занял 17-е место, заработав два круга штрафа на первом огневом рубеже. Сергей Бочарников — 54-й (2+1), Роман Елетнов — 55 (0+2), Никита Лобастов — 78-й (0+2), Максим Воробей — 84-й (1+4).

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшим из белорусов стал Антон Смольский - 17-е место.
 
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