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Betting Insider: АБФФ пытается наказать Шкурина за отказ играть за сборную Беларуси

11.12.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По информации Betting Insider, АБФФ направила в Дисциплинарный комитет ФИФА запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.


Фото: ЦСКА

УЕФА запросила дополнительные объяснения по ситуации. Как стало известно Betting Insider, слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года.

Напомним, 15 августа Шкурин заявил о том, что отказывается играть за сборную при Лукашенко:

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», — написал тогда в соцсети Шкурин.

 
 
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