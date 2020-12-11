«Ситуация стала критической». Бар «Пересмешник» выставлен на продажу

Источник материала: Tut.by

Бар «Пересмешник» с улицы Немига, 5 выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на сайте Realt.by. Владелица заведения объяснила AFISHA.TUT.BY, почему приняла такое решение.



Фото: realt.by

В объявлении указано, что небезызвестный бар продается как готовый бизнес в центре города. Из особенностей: 168 м², первый этаж в торговом центре, проекту почти четыре года. Конкретная цена продажи не указана, помечена как «договорная».

Владелица «Пересмешника» Ольга Мазур объяснила, почему приняла такое решение.

— Я долго над этим думала, не могла решиться. Но ситуация стала критической. Пересмешнику не дают работать. Штрафы, проверки. Нас закрыли уже четвертый раз и уже вторую неделю не открывают. И я понимаю, что это не конец. А у меня за спиной ребята. У них семьи, съемные квартиры да и просто нужно что-то кушать. Иметь работу, которую ты любишь и не можешь бросить (из-за меня, коллектива, гостей), но которая совсем не приносит тебе денег, так просто нет возможности их зарабатывать — такое себе удовольствие. Поэтому я решила это сделать не ради себя, а ради того, чтобы сохранить «Пересмешник» и его команду. Очень надеюсь, что найдутся хорошие люди, которые смогут полюбить этот сказочный бар и ребят, которые там работают.



Ольга Мазур. Фото: TUT.BY

«Пересмешник» открылся 30 декабря 2016 года. Это бар с авторской кухней и живой музыкой. Не работал в дни забастовок этой осенью, после чего в заведение, как впрочем и в другие, пришли проверки, которые то открывают, то вновь закрывают заведение.

Сейчас его единственная владелица — ресторатор Ольга Мазур, которая запускала этот проект вместе с бывшим мужем. Она также была совладелицей проектов «Винный шкаф» (сейчас закрыт) и Ayahuasca, имела отношение к запуску IZI Bar. В ноябре саму Ольгу судили по статье 23.34 КоАП за участие в акции протеста 6 сентября. Некоторое время она провела в изоляторе на Окрестина, ей дали штраф в 25 базовых величин.