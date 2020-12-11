ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ситуация стала критической». Бар «Пересмешник» выставлен на продажу

11.12.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бар «Пересмешник» с улицы Немига, 5 выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на сайте Realt.by. Владелица заведения объяснила AFISHA.TUT.BY, почему приняла такое решение.


Фото: realt.by

В объявлении указано, что небезызвестный бар продается как готовый бизнес в центре города. Из особенностей: 168 м², первый этаж в торговом центре, проекту почти четыре года. Конкретная цена продажи не указана, помечена как «договорная».

Владелица «Пересмешника» Ольга Мазур объяснила, почему приняла такое решение.

— Я долго над этим думала, не могла решиться. Но ситуация стала критической. Пересмешнику не дают работать. Штрафы, проверки. Нас закрыли уже четвертый раз и уже вторую неделю не открывают. И я понимаю, что это не конец. А у меня за спиной ребята. У них семьи, съемные квартиры да и просто нужно что-то кушать. Иметь работу, которую ты любишь и не можешь бросить (из-за меня, коллектива, гостей), но которая совсем не приносит тебе денег, так просто нет возможности их зарабатывать — такое себе удовольствие. Поэтому я решила это сделать не ради себя, а ради того, чтобы сохранить «Пересмешник» и его команду. Очень надеюсь, что найдутся хорошие люди, которые смогут полюбить этот сказочный бар и ребят, которые там работают.


Ольга Мазур. Фото: TUT.BY

«Пересмешник» открылся 30 декабря 2016 года. Это бар с авторской кухней и живой музыкой. Не работал в дни забастовок этой осенью, после чего в заведение, как впрочем и в другие, пришли проверки, которые то открывают, то вновь закрывают заведение.

Сейчас его единственная владелица — ресторатор Ольга Мазур, которая запускала этот проект вместе с бывшим мужем. Она также была совладелицей проектов «Винный шкаф» (сейчас закрыт) и Ayahuasca, имела отношение к запуску IZI Bar. В ноябре саму Ольгу судили по статье 23.34 КоАП за участие в акции протеста 6 сентября. Некоторое время она провела в изоляторе на Окрестина, ей дали штраф в 25 базовых величин.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бар «Пересмешник» с улицы Немига, 5 выставлен на продажу. Объявление об этом появилось на сайте Realt.by. Владелица заведения объяснила AFISHA.TUT.BY, почему приняла такое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное - не останавливаться и набирать обороты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика