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Главное - не останавливаться и набирать обороты
Источник материала: Хартия'97
Главное - не останавливаться и набирать обороты
У нас есть цель и мы обязательно ее достигнем.
- Все мы в детстве крутили волчок (юлу) и вот пока юла крутится она никогда не упадёт, - пишет телеграм-каналу
В основе гироскопа лежит массивно раскрученное тело, и как бы не штормило корабль, ось всегда будет в одном положении.
Так и в движении перемен, главное - не останавливаться и набирать обороты. Чем сильнее раскручен, тем сложнее, а, я бы сказал, будет невозможно, сбить ориентир. Если же есть ориентир, то обязательно мы до него доберёмся.
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У нас есть цель и мы обязательно ее достигнем.
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