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Новое правительство Литвы принесло присягу
Источник материала: Хартия'97
Новое правительство Литвы принесло присягу
С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.
11 декабря в парламенте Литвы была утверждена программа нового правительства страны и присягу принесли новые министры, сообщает
С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.
Перед утверждением программы и Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис сказали, что главное сейчас - обеспечить контроль над пандемией.
Сам Дулькис представил в парламенте план из трех пунктов, который должно осуществить правительство в деле борьбы с вирусом.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении правительства 7 декабря, через месяц после того правоцентристские партии Литвы: Союз Отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы), Движение либералов и Партия свобода подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции.
Ингрида Шимоните была министром финансов в правительстве, которое потеряло власть в 2012 году после одной из самых жестких программ строгой экономии в Европе, которая привела к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.
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С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.
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