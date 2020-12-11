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Новое правительство Литвы принесло присягу

11.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новое правительство Литвы принесло присягу

  • 11.12.2020, 18:02
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Новое правительство Литвы принесло присягу
Ингрида Шимоните

С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.

11 декабря в парламенте Литвы была утверждена программа нового правительства страны и присягу принесли новые министры, сообщает "Европейская правда".

С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.

Перед утверждением программы и Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис сказали, что главное сейчас - обеспечить контроль над пандемией.

Сам Дулькис представил в парламенте план из трех пунктов, который должно осуществить правительство в деле борьбы с вирусом.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении правительства 7 декабря, через месяц после того правоцентристские партии Литвы: Союз Отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы), Движение либералов и Партия свобода подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции.

Ингрида Шимоните была министром финансов в правительстве, которое потеряло власть в 2012 году после одной из самых жестких программ строгой экономии в Европе, которая привела к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.

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С этого дня правительство Ингриды Шимоните получило полномочия и может работать.
 
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