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Ольга Хижинкова должна была сегодня выйти на свободу

11.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ольга Хижинкова должна была сегодня выйти на свободу

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  • 11.12.2020, 17:47
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Ольга Хижинкова должна была сегодня выйти на свободу
Ольга Хижинкова

Встречать Мисс Беларусь-2008 пришли известные спортсмены.

Мисс Беларусь-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова не выйдет сегодня на свободу. Об этом родственникам сообщили сотрудники ЦИП на Окрестина, где она отбывает наказание, пишет tut.by.

Сегодня встречать ее пришли такие известные белорусские спортсмены, как Барабанщикова, Кравченко, Ганин, Нехайчик, Косенкова, Бородачева, Хомутовский, Веретило, Яковлев, Попов.

Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, спустя три дня ей присудили 12 суток ареста. При этом свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялось на доработку.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») по второму эпизоду — и добавили еще 15 суток.

Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, на котором она была наказана еще 15 сутками. Изначально предполагалось, что этот срок будет отсчитываться с момента суда.

Но, судя по заявлению сотрудников ЦИП, в итоге все три срока все-таки суммировались. Таким образом, Ольга не выйдет на свободу сегодня. Вероятно, она проведет под арестом еще девять суток (т.е. срок после третьего суда будет суммирован с первыми двумя).

При этом Ольга Хижинкова содержится в ужасных условиях, о чем рассказала журналистка Александра Квиткевич, которая провела с ней 10 суток в одной камере.

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Встречать Мисс Беларусь-2008 пришли известные спортсмены.
 
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