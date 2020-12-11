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Фотофакт: Аномальный гололед на улицах городов Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: Аномальный гололед на улицах городов Беларуси
Белорусы возмущены, что службам нет дела до дорожной ситуации.
«Дорога — каток» — такую фразу можно услышать от белорусского водителя каждую зиму. Но именно сегодня, как сообщают читатели
Минск. Парень катается на коньках по парковке на ул. Мазурова.
Брест. Уникальные кадры, как заносит автобус-гармошку.
В Брестской области, где обычно теплее, чем в целом по стране, сегодня идентичная картина: дороги были скользкими, покрытыми коркой льда.
Витебск. «Службам нет дела до дорожной ситуации в городе», — пишут горожане и вместо того, чтобы злиться, достают коньки.
А в это время на площадке автошкол идут весьма полезные практические занятия.
Гомель. Даже по звуку понятно, что автомобилю нелегко сдвинуться с места на парковке у нового супермаркета.
Второстепенные улицы выглядят так же — при желании можно разглядеть отражение.
Гродно. В западном облцентре те ребята, что постарше 20 годиков, устремились со своими машинками на боковые заезды. На одной из больших парковок произошло 4 столкновения, пишет про результат покатушек AutoGrodno.
Могилев. И здесь не советуют выезжать/выходить на улицу — особенно на те, что под уклоном.
В Бобруйске тоже весело. «Сегодня утром „отдохнула“ на асфальте», — цитирует местное издание «Коммерческий курьер» жительницу города.
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Белорусы возмущены, что службам нет дела до дорожной ситуации.
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