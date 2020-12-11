Минздрав: за сутки 166 человек получили травмы от холода и гололедицы

Источник материала: Onliner

В Минздраве рассказали о количестве пострадавших в Беларуси от холодовых и гололедных травм в период с 10 по 11 декабря. Всего за помощью обратились 166 человек. Больше всего — в Брестской области, где гололедные травмы диагностировали у 100 человек, из которых девять госпитализированы.

В Минске зарегистрировано 25 обращений, двух человек госпитализировали. При этом у одного пострадавшего холодовая травма, а у остальных — гололедные. Еще одного человека положили в больницу в Минской области, девяти помощь оказали амбулаторно.

Легче всего этот день пережила Витебская область. Там помощь понадобилась четырем человекам, причем в больницы никого определять не пришлось.